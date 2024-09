Szabalenka megszerzi a 3. GS-címét vagy megint hazai bajnoka lesz a US Opennek?

Arina Szabalenka és Jessica Pegula jutott a női egyes fináléjába az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

A fehérorosz játékos az elődöntőben a hazai közönség előtt szereplő Emma Navarrót búcsúztatta két játszmában, így egymást követő második évben játszhat döntőt a Flushing Meadowsban.

A másik ágon az amerikai Pegula úgy győzte le a cseh Karolina Muchovát, hogy az első játszmában csak egy játékot nyert. Ilyen fordításra a US Openek női elődöntőinek történetében csupán Szvetlana Kuznyecova (2004) és Viktorija Azarenka (2002) volt képes.

Pegula élete első Grand Slam-döntőjére készülhet, míg riválisa – aki tavaly és idén is megnyerte az Australian Opent – negyedszer hódíthat el egy nagy trófeát.

Aryna Sabalenka is 26-1 in hard court Slams since the start of 2023.

That’s a 96% win rate.

You can’t argue with that type of consistency.

Too good. 🐅 pic.twitter.com/921qwz0Mq0

