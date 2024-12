A Szoboszlai helyén kezdő Jones góljával fordított és nyert a Liverpool

Korán hátrányba került, ám még a szünet előtt egalizált, majd a forudlás után fordított, és győzött is a Liverpool.

Szoboszlai Dominikkal a kispadon vágott neki a Leicester City elleni hazai bajnokinak a Liverpool. A jóslatoknak megfelelően nagy ködben, ámde abszolút játékra alkalmas körülmények közepette.

Szinte a kezdősípszót követően megvolt az első nagy hazai helyzet: Szalah igyekezett a vendégkapuba kotorni egy labdát a hosszún, ám Stolarczyk hárított, a magyar válogatott kapitánya helyett kezdő Jones pedig nem tudott újrázni.

Ezután értelemszerűen óriási elánnal vetette bele magát a támadásokba a Liverpool. A legközelebb Robertson, majd Szalah kerültek a gólszerzéshez, ám mindkét esetben a kapufa – illetve az egyiptomi lövésekor a keresztléc – sietett a Rókák segítségére.

A 70. perc felé haladva Szalah beadásába Nunez szúrt bele, hogy a kipattanóból Gakpo találjon Stolarczyk kapujába – azonban a VAR-vizsgálat ezúttal lesállást talált, Nuneznél, így maradt a 2-1-es hazai előny.

