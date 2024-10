„A szezon során harmadjára érzünk igazságtalanságot, ez nem fair”

Erik ten Hag szerint érthetetlen és igazságtalan döntés született, amely hatással van a csapat teljesítményére és a tabellán elfoglalt helyezésükre is.

A Manchester United 2-1-re kikapott a West Ham United ellen a Premier League 9. fordulójában és visszacsúszott a tabella 14. helyére. A meccset végül egy igencsak vitatható tizenegyes döntötte el, amely aztán nagy port kavart az angol sajtóban. Erik ten Hag, az MU menedzsere sem hagyta véleménynyilvánítás nélkül az esetet.

„Beszéltem az illetékesekkel, de a döntés megszületett. Nincs visszaút. Ez nagy hatással van a csapatra és a pontszámainkra, valamint a tabellán elfoglalt helyezésünkre is” – folytatta ten Hag. A manchesteriek menedzsere külön kiemelte, szerinte két, három góllal is vezethettek volna az első félidő után, viszont a szünetet követően visszaengedték ellenfelüket. Továbbá hozzátette, hogy szerinte csapata nagy küzdeni tudásról tett tanúbizonyságot azzal, ahogyan 1-0 után visszajött.

🚨 Premier League statement on West Ham penalty.

“The referee did not award a penalty to West Ham for a challenge by de Ligt on Ings”.

“The VAR deemed there was sufficient contact on Ings’ lower leg and recommended an on-field review. The referee overturned his original… pic.twitter.com/tQQAo2oktz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2024