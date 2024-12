A Szalah-val is szóba hozott sztárcsapat elnöke cáfolta a pletykákat

Tehát továbbra is óriási köd övezi a jövőjét.

Hétfőn délelőtt mi is beszámoltunk arról, hogy Mohamed Szalah ügyében fordulat állhatott be, ugyanis több francia lap is arról írt, hogy a PSG játékosa lesz. A 32 esztendős labdarúgónak jövő nyáron lejár a szerződése a Liverpoollal és egyelőre még szó sincs hosszabbítási ajánlatokról. Ezért is röppentek fel olyan pletykák, hogy a Paris Saint-Germain egy igazi, a klub arcaként is funkcionáló sztár hiányában szerződtetné az egyiptomi támadót.

„Egyszerűen szó sincs erről, ezek a pletykák nem igazak. Soha nem környékeztük meg ők, fantasztikus futballistának tartom és tudjuk, hogy minden klub a soraiban tudná őt, de ez csupán egy pletyka, aminek nincs valóságalapja” – szögezte le a klubvezető.

🚨⚠️ PSG chairman Al Khelaifi on Mo Salah links: “It’s NOT true”.

“He’s a fantastic and amazing player, but we’ve never considered Salah to be honest”.

“We know every club would love to have him, but this rumor about us is simply not true”, told @SkySportDe @Plettigoal. pic.twitter.com/8S0yRvoiK6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 3, 2024