Slot: nehezebb a Newcastle idegenben, mint a City, vagy a Real otthon

A kilencpontos előnyben lévő Liverpoolra vélhetően nem vár egyszerű mérkőzés a Premier League 14. fordulójában.

A Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Pool az angol bajnokság soron következő, hétközi fordulójának szerdai játéknapján a középmezőnyben tartózkodó Newcastle otthonába utazik.

Arne Slotot arról kérdezték, egyértelmű esélyese-e csapata a PL-nek a hatalmas előny tudatában.

„Rengetegszer elmondtam már, nem így nézzük a helyzetet. Tudjuk, mennyire nehéz hét vár ránk” – mondta a holland szakember, akinek csapata a Szarkák elleni mérkőzés után szombaton az Evertonnal vív majd városi rangadót.

A Liverpool mestere nagyon gyorsan háttérbe szorította csapata aranyesélyeit. Mondván a következő meccs talán nehezebb, mint a múlt héten játszott Real Madrid és a Manchester City elleni partik.

„Gondoltuk, hogy a Real és a City is rendkívül kemény ellenfél lesz, ami be is igazolódott, de egy fokkal talán még ettől is nehezebb lesz a Newcastle ellen idegenben helytállni” – tette hozzá.

„A szezon fele sem telt még el, de nem titok, hogy remek helyzetben vagyunk, ami nagyszerű érzés” – zárta Slot.

A Vörösök szerda este 20.30-kor játszanak a St. James’ Parkban. Szalahék közvetlen riválisai közül az Arsenal és a Chelsea idegenben lép pályára (Manchester; Southampton). A Manchester City pedig a Nottingham Forestet fogadja.