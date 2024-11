A Sporting szinte tényként kezeli Gyökeres klubváltását

Fél Európa akarja őt, de vajon hol köt ki majd a gólgyáros svéd támadó?

Erling Haaland mutatóinál is jobb számokat hoz, a Manchester Citynek mesterhármast lőtt a BL-ben, minden sorozatot figyelembe véve pedig már válogatott- és klubszinten 20 meccs alatt 27 gólt jegyzett ebben a szezonban. Ő Viktor Gyökeres, akinek a nevét már minden futballrajongó ismeri, ugyanis Európa legkeresettebb csatára lehet akár már a téli, de a nyári átigazolási időszakban egészen biztosan.

Federico Varandas, a Sporting CP elnöke a napokban arról beszélt, hogy ha egy csapat leteszi a kivásárlási záradékot, és a 26 éves csatár menni akar, akkor részükről nem lesz lehetőség a marasztalásra. Tudják, hogy milyen kincs van a birtokukban, és hogy az összes topcsapat szeretné a soraiban tudni a svéd klasszist, akinek papíron 2028-ig szóló szerződése van a lisszaboni gárdával. A klubvezető hozzátette, nem az ő kezükben van Gyökeres sorsa, arra ugyan kevés esélyt lát, hogy már télen klubot vált, de bármi előfordulhat. Az említett kivásárlási záradék 100 millió euró.

🚨🇸🇪 Sporting president Varandas on Viktor Gyökeres: “I can’t promise anything. If a club arrives and pays the release clause, if he wants to go… he will go”.

“But I do NOT think this will happen in January”, he added. pic.twitter.com/q9gI6GYAuB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2024