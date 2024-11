A sportág halhatatlan legendája nagyköveteként tevékenykedne a jövőben

A kubai klasszis ötödik alkalommal jár Magyarországon, ami elmondása szerint nagyon különleges hely számára, mivel itt nyerte első világbajnoki aranyérmét.

Mijain Nunez Lopez ötszörös olimpiai bajnok birkózó a sportág nagyköveteként képzeli el magát a jövőben. A kubai klasszis ötödik alkalommal jár Magyarországon, ami elmondása szerint nagyon különleges hely számára, mivel itt nyerte első világbajnoki aranyérmét. Szerinte a kubai és a magyar kultúrában sok a közös, éppen ezért mindig jól érezte magát a családias hangulatú magyar edzőtáborokban.

A 42 éves legendás sportoló a 2005-ös vb fináléjában Deák-Bárdos Mihályt győzte le, elmondása szerint már korábban is ismerte a magyar versenyzőt, tudta, hogy kiváló birkózó és szerinte ez egy kimagaslóan izgalmas döntő volt. Lopez ezt követően még négyszer állhatott fel a világbajnoki dobogó legfelső fokára, azonban három vb-döntőt elveszített. Mindhárom vereségére élénken emlékszik: 2006-ban az orosz olimpiai bajnok Haszan Barojevtől, 2011-ben és 2015-ben pedig a törökök 12-szeres Európa-, ötszörös világbajnokától, Riza Kayaalptól kapott ki. Elmondása szerint utóbbi kettő azért lehetett, mert a kvótaszerzésre koncentrált.

A 2008-as pekingi olimpián kezdte meg ötkarikás diadalmenetét, majd Londonban, Rióban, Tokióban és Párizsban is könnyedén győzni tudott. A nyári játékok között egyre kevesebb versenyen indult, a legutóbbi két olimpiára honfitársa, Oscar Pino szerezte meg az indulási jogot, akivel jó baráti kapcsolatot ápol. Lopez jelezte, arra törekedett, hogy Pinónak is teret hagyjon, legyen neki is lehetősége világversenyeken eredményt elérni. Emellett a köztes időben csak annyit edzett, amennyi szükséges volt ahhoz, hogy formában maradjon, és csak az utolsó 5-6 hónapban készült fel az olimpiára.

Pályafutása legnehezebb meccsének a 2008-as pekingi döntőt nevezte, ahol azzal a Barojevvel csapott össze, aki az athéni játékokon, majd két évvel később a vb-döntőben is legyőzte. A 130 kilós óriás azt is elmondta, hogy a 2000 és 2004 közötti időszak nagyon megviselte, mivel nem jöttek az eredmények és azon is elgondolkozott, hogy abbahagyja a birkózást.

„A Jóisten engem erre szánt, hogy így birkózzak és ilyen eredményeket érjek el. Az első időszakban gyakorlatilag tönkretettek engem a szabálymódosítások. Azok a nem túl fényes eredmények is valószínűleg ennek tudhatók be. Ráadásul akkoriban nem is nagyon utaztunk Kubából sehova, mindig otthon edzőtáboroztunk, ez azonban később megváltozott és valahogy sikerült talpra állnom” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy a sportnak való teljes odaadásának köszönhető, hogy ilyen eredményeket tudott elérni, ami rengeteg fegyelmet, odaadást, áldozatot és bátorságot követelt mindenben, de a sikereiben a legnagyobb szerepe a családjának volt, amely mindenben segítette és támogatta. Bár az MTI érdeklődésére elárulta, hogy Tokió után már nem igazán szerették volna, hogy folytassa a versenyzést. Különösen a tavaly elhunyt édesapja mondta neki akkor, hogy a csúcson kell abbahagyni, mert nagyon rosszul nézne ki, ha egy ilyen szép pályafutás után vereséggel vonulna be a történelembe.

„Ennek ellenére én éreztem magamban az erőt, hogy képes vagyok rá. Mindeközben vendégként vettem részt a világbajnokságokon, ahol azt láttam, hogy a nagy ellenfeleim ugyanazokat a technikai hibákat követik el, ugyanazon a szinten vannak. Azt éreztem, hogy meg lehet őket verni és lehetőségem van egy ötödik aranyéremre. Az járt a fejemben, hogy van néhány olyan birkózó a világban, akik már rendelkeznek négy egyéni aranyéremmel, de én +a harmadik világbeli, lenézett kubai+ leszek majd ez első olyan ember, aki egymás után ötöt szerez” – hangsúlyozta.

Lopez nemrég Oroszországban is járt, ahol szintén kivételes fogadtatásban részesült, és történelminek írta le a háromszoros olimpiai bajnok Alekszandr Karelinnel való találkozását. Szerinte amíg Karelin uralta a nehézsúlyt – az 1980-as évektől 2000-ig -, addig európai fölény volt megfigyelhető, azóta viszont ez változott.

„Fejet hajtok Karelin eredményei előtt, nagyon sokat tanultam tőle és a birkózásban egy hatalmas bálvány, akire mindenki felnéz. A legfontosabb dolog, amit tanultam tőle, hogy a döntőben nem szabad veszíteni, mindenképpen győzni kell” – mondta.

A párizsi diadala után visszavonuló kötöttfogású sztár szerint nagyot változott a róla alkotott kép az emberek fejében, másképp állnak hozzá, mivel mindenhol a „Nagy Mijainként” fogadják, ő azonban elmondása szerint semmit sem változott.

Lopez az első olyan sportoló, aki ugyanabban a versenyszámban öt egymást követő nyári játékokon aranyérmet tudott szerezni. A közvélemény egy lapon emlegeti Teddy Rinerrel, a franciák szintén ötszörös olimpiai bajnok cselgáncsozójával – aki három egyéni és két csapataranyat nyert a nyári játékokon. Riner és Lopez találkoztak már egymással, és a francia fővárosban egy közös képet is készítettek, majd megvitatták, hogy ők ketten a világ legjobbjai.

Kijelentette, hogy edzősködni nem szeretne, mivel az legalább akkora elköteleződéssel jár, mint a versenyzés. Az élsport után szeretné élvezni eredményei gyümölcsét, valamint a sport nagyköveteként képzeli el magát a jövőben. Szeretné a fiataloknak átadni, mi kell ahhoz, hogy egyszer nagy bajnokokká válhassanak és mindehhez milyen utat kell bejárniuk. Végezetül elmondta, hogy a birkózás egy nehéz sportág, tele akadályokkal, de ha az ember mindent jól csinál, akkor a nehézségek legyőzésével jobb emberré válhat.

Lopez kedden utazik vissza Kubába, addig fogadják a sportállamtitkárságon, a Magyar Olimpiai Bizottságban, a Testnevelési Egyetemen, bemutatóedzést tart a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián (KIMBA), az ESMTK-ban és Cegléden. Csütörtökön a Körcsarnokban találkozhatnak vele szurkolók, és a Ferencváros Malmö elleni labdarúgó Európa-liga mérkőzésén is ott lesz.