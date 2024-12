A Russell-Verstappen vitát kritizálták: Az ég szerelmére, semmi szükség erre

A szócsata Abu Dhabiban robbant ki, néhány nappal azután, hogy Verstappen elvesztette a pole pozícióját Katarban, miután a versenybírók megállapították, hogy feltartotta Russellt az időmérőn, annak ellenére, hogy mindketten felvezető körön voltak.

Abu Dhabiban Russell azt állította, hogy Verstappen azt mondta neki, „fejjel előre a falba fogja rakni” az 1-es kanyarnál, miközben a világbajnok azzal vádolta Russellt, hogy hazudott a versenybíróknak, hogy elérje a büntetést.

A csapatfőnökök, Toto Wolff és Christian Horner is beleavatkoztak a vitába. Wolff pedig keményen bírálta Horner-t, amiért azt állította, hogy Russell „hisztérikus” volt.

A legtöbb versenyző az idény végi hagyományos vacsorára gyűlt össze aznap este. Russell, valamint Mercedes-es csapattársa, Lewis Hamilton pedig később érkeztek, mint a többiek.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

„A versenyzők megejtették a vacsorát, és egy kis játékot űztek George-dzsal, mert tudták, hogy késni fog” – mondta a Formula for Success podcastban.

„Elhelyezték magukat, egy üres szék maradt Max mellett. Amikor George bejött, rájött, hogy megviccelték, és úgy döntött, hogy nem vesz részt ebben a viccelődésben és inkább kínos volt az egész.”

„Ez egy remek lehetőség lett volna arra, hogy leüljön Max mellé és azt mondja: ‘Ez már túl sok’ – de ő felkapta a széket, körbejárta az asztalt, és benyomorgott Lewis mellé.”

„Azt hiszem, ez egy kihagyott lehetőség volt. Én azt mondanám George-nak és Max-nek, hogy: ‘Az ég szerelmére, nincs szükségünk erre, menjetek, rázzatok kezet, igyatok egy korsót együtt, nevessetek rajta, és lépjetek tovább’.”

