A Realnak rövid időn belül döntenie kéne Ancelotti jövőjéről

Az elmúlt 12 hónapban folyamatosan találgatások övezték Carlo Ancelotti helyzetét a Real Madrid élén, főként Xabi Alonso miatt.

Ancelotti szerződése 2026 nyaráig érvényes, de van esély arra, hogy már előbb távozik – különösen akkor, ha a szezon végén gyengén szerepel a csapat.

Amikor eljön az olasz tréner távozásának ideje, legyen az 2025-ben vagy 2026-ban, szinte biztosra vehető, hogy Alonso lesz az utódja. Annak ellenére, hogy a héten felmerült Andoni Iraola, a Rayo Vallecano korábbi edzőjének neve is.

A 43 éves Alonso távozhat a Bayer Leverkusentől, ha Ancelotti után megüresedik a Santiago Bernabéu kispadja. Bár a Bundesliga-címvédő klub szeretné előre tisztán látni a helyzetet.

Ahogy Ancelotti, úgy Alonso szerződése is a következő szezon végén jár le. A Leverkusen nem gördít akadályt a távozása elé ezen a nyáron, de a helyzet várhatóan március végére tisztázódik – írja a Marca.

