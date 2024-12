A Real védője egy év után újra edzésben és a visszatérés küszöbén

David Alaba, a Real Madrid osztrák védője, csaknem egy évvel súlyos térdsérülése után újra a csapattal edz. Visszatérése jelentős erősítést jelent Carlo Ancelotti együttesének, különösen a védelemben tapasztalt sérüléshullám közepette.

David Alaba, a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Madrid 32 éves osztrák védője, hosszú kihagyás után újra csatlakozott a csapat edzéseihez. Alaba 2023. december 17-én, a Villarreal elleni mérkőzésen szenvedett súlyos térdsérülést, amelynek következtében elszakadt a bal térdében az elülső keresztszalag. A sérülés súlyosságát növelte a meniszkusz és néhány ín érintettsége is, ami jelentősen meghosszabbította a rehabilitációs időszakot. Még az is fennforgott, hogy akár a pályafutását is be kell fejeznie, ám szerencsére ez nem történt meg.

A felépülés során Alaba többször utazott Innsbruckba, hogy a műtétet végző Dr. Christian Fink ellenőrizze állapotát. A rehabilitáció nem volt zökkenőmentes; májusban egy kisebb beavatkozásra is szükség volt a gyógyulás elősegítése érdekében. Ennek ellenére Alaba kitartó munkával és türelemmel dolgozott a visszatérésén.

December elején Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője, megerősítette, hogy Alaba újra a csapattal edz, és várhatóan januárban térhet vissza a pályára. Ez különösen fontos a csapat számára, mivel a védelemben több kulcsjátékos is sérüléssel küzdött az elmúlt időszakban. Éder Militaot és Dani Carvajalt egyaránt a teljes idényre elveszítették.

Alaba jelenléte nemcsak védekezésben, hanem a csapat moráljában is jelentős pozitív hatással bír. A szurkolók és a szakmai stáb egyaránt izgatottan várják Alaba visszatérését, aki 2021-es érkezése óta alapemberré vált a Real Madrid védelmében. Tapasztalata és sokoldalúsága kulcsfontosságú lehet a szezon második felében, különösen a hazai és nemzetközi porondon való helytállásban.

Alaba visszatérése egybeesik a csapat sűrű januári programjával, amelyben több fontos mérkőzés is szerepel, köztük 2025 elején a szaúd-arábiai Spanyol Szuperkupa négyes döntője.