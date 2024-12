A Real már a nyárra fókuszál – TAA egyre közelebb Madridhoz?

A Real Madrid 2024 végén mutatott erős formája és meggyőző eredményei megerősítették a klub vezetését abban, hogy a januári átigazolási időszakban nem szükséges új igazolásokat végrehajtani.

Ez a döntés annak ellenére született, hogy Dani Carvajal és Éder Militão sérülései, valamint David Alaba lassú felépülése aggodalomra adhatnának okot. A csapat azonban minden sorozatban versenyképes maradt, és továbbra is van esély a történelmi hét cím (Septete) megszerzésére. Ráadásul a LaLiga tabelláján is közel állnak az első helyhez, így a január 1-jén megnyíló átigazolási időszak kihasználása nem tűnik szükségesnek.

A Real Madrid hosszú távú átigazolási stratégiája nagyrészt attól függ, hogy Alaba milyen formában tér vissza a szezon utolsó szakaszában. Az osztrák védőt továbbra is a csapat szerkezetének kulcsfontosságú elemeként veszik figyelembe. Emellett a saját nevelésű Asencio ígéretes szereplése és Aurélien Tchouaméni sikeres középhátvédként való beszállása tovább csökkentette az igényt a védősor megerősítésére. Ennek eredményeként új középhátvéd igazolása már nem prioritás.

A klub vezetése most két pozícióra összpontosítja erőfeszítéseit: jobbhátvédet és belső középpályást kívánnak hozni. Ahogy mi is beszámoltunk róla, még Alphonso Davies megszerzése is háttérbe szorult, pedig őt korábban szinte biztos igazolásként tartottak számon a balhátvéd posztra.

A Real Madrid már azonosította a legfőbb célpontját a jobbhátvéd posztra — a Liverpool játékosát, Trent Alexander-Arnoldot.

Az angol sztár, aki szoros barátságot ápol Jude Bellinghammel, az AS jelentései alapján állítólag nagyon szeretne a Real Madridban játszani, és eddig visszautasított minden szerződéshosszabbítási ajánlatot a Liverpool részéről. Ha az üzlet megvalósul, Alexander-Arnold hosszú távú megoldást nyújtana egy olyan pozícióra, ahol jelenleg Lucas Vázquez kényszermegoldásként játszik, hiszen Carvajal súlyos térdsérüléséből lábadozik.

Alexander-Arnold érkezése megreformálhatná a Madrid jobb oldalát, hiszen kiváló kreativitást, pontrúgásokat és támadóerőt biztosítana.

A Toni Kroos visszavonulása óta a belső középpályás posztja okozza az egyik legnagyobb kihívást a Real Madrid szakmai stábjának a csapat összeállításakor. A klub olyan, technikailag képzett, irányító típusú játékost keres, aki képes szervezni a csapat támadásait.

Két komoly jelöltről hallani: Martín Zubimendi, a Real Sociedad kulcsembere, aki fegyelmezett védekezéséről és pontos passzairól ismert, illetve Vitinha, a dinamikus portugál középpályás, aki lenyűgöző labdakezelési képességekkel és sokoldalúsággal bír.

S bár nincs még egyértelmű favorit, biztos, hogy a jobbhátvéd poszt mellett a középpálya megerősítése is kulcsfontosságú feladat marad.