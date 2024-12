Karácsonyi hírcsokor: Kölcsönadás, visszavonulás, változó prioritások

Karácsony idején sincs megállás. Ünnepi hírcsokrunk kölcsönadás lehetőségét, visszavonulás rémképét és új prioritást is prezentál.

A Real Madrid 18 éves brazil támadója, Endrick kölcsönadás sokszor szóba került már, mégpedig azért, mert Carlo Ancelotti csapatában idén a vártnál kevesebb játéklehetőséghez jutott.

A fiatal tehetség edzéseken lenyűgözte a szakmai stábot, de a folyamatos eredménykényszer miatt nem sikerült állandó helyet kiharcolnia a kezdőcsapatban.

Spanyol és nemzetközi klubok egyaránt érdeklődnek iránta, most pedig úgy hírlik, a Real Madrid alaposan mérlegeli, melyik csapat nyújtana megfelelő fejlődési lehetőséget a dél-amerikai számára. A legfrissebb információk szerint az Arsenal már meg is kezdte a tárgyalásokat a spanyol klubbal.

Az FC Barcelona egykori védője, Samuel Umtiti állítólag a visszavonulását fontolgatja. Mert bár csupán 31 éves, hosszan tartó térdproblémák miatt alig tud pályára lépni. Nem csupán idén, hanem az elmúlt években egyaránt igaz rá ez a kijelentés.

Karrierje ígéretesen indult Barcelonában, ám sérülései miatt soha nem tudta visszanyerni korábbi formáját. Problémái 2018-ra vezethetők vissza, amikor a világbajnokságon való szereplés érdekében halogatta a műtétet. A döntés hosszú távon nevezhető rossznak, ám ne feledjük, végül világbajnoki címet nyert Franciaországgal.

A Chelsea legendája, David Luiz hivatalosan is elhagyta a brazil Flamengo csapatát – erősítette meg a klub közleménye. A 37 éves játékos szerződését nem hosszabbítják meg, így a Copa Libertadores-győztes védő távozik a csapattól.

A Flamengo közleményében megköszönte Luiz elhivatottságát, professzionalizmusát és a csapattal elért jelentős sikereket. A klub sok szerencsét kívánt neki karrierje következő szakaszához, és hangsúlyozta, hogy Luiz örökre része marad a „Mengão” történelmének.

Spanyol hírforrások arról számoltak be, miszerint a Real Madrid változtatott átigazolási prioritásain. Ebből fakadóan a királyiak már nem tekintik Alphonso Davies-t kiemelt célpontnak a balhátvéd posztra, inkább más csapatrészekre összpontosít a klub a nyári átigazolási időszakot megelőzően.

Signing Alphonso Davies is no longer a priority for Real Madrid. The left-back is covered by Mendy and Fran Garcia, but at the same time they see Davies as a market opportunity and hope he will not renew with Bayern.

— @diarioas pic.twitter.com/rmulrcL494

— Madrid Universal (@MadridUniversal) December 26, 2024