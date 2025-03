A Real Madrid csillaga a válogatottban is lehetőséget kap

Spanyolország kihirdette keretét a Hollandia elleni Nemzetek Ligája negyeddöntős párharcra, amely két figyelemre méltó védővel bővült.

A Barcelona rutinos hátvédje, Íñigo Martínez visszatér a válogatottba először az Európa-bajnokság előtt kihagyott időszak után, míg a Real Madrid ifjú tehetsége, Raúl Asencio, mindössze hat hónappal profi karrierje kezdete után, először kapott meghívót Luis de la Fuente szövetségi kapitánytól.

🚨🇪🇸 Real Madrid centre back Raul Asencio has been called up by Luis de la Fuente for Spain national team for the first time. pic.twitter.com/N16P3PYOS1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 14, 2025