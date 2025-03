Thierry Henry jótanácsokkal látta el az Arsenalt a Real elleni BL-párharc előtt

Az Arsenal és a Barcelona legendája a CBS Sports szakértőjeként dolgozik a csatorna BL-műsorában, s amint kiderült, melyik madridi gigász lesz egykori klubja ellenfele, rögtön tett néhány javaslatot.

Mint ismert, a Real Madrid drámai tizenegyespárbaj után búcsúztatta a városi rivális Atlétit szerda este. A címvédő ellenfele pedig az az Arsenal lesz, amely 9-3-as összesítéssel búcsúztatta a PSV Eindhovent.

A legtöbben úgy gondolják, a londoni együttesnek semmi esélye sincs a 15-szörös győztes ellen, amely bármikor képes úgy is nyerni, ha nem játszik jól. A kijelentés második felével Henry is egyetértett, majd néhány fontos dologra hívta fel Mikel Arteta fiainak figyelmét.

„Ha a Real Madrid ellen játszol – ahogy Oblak is mondta –, szerencsére és tökéletes teljesítményre van szükséged. De ahhoz, hogy kiejtsd a Királyi Gárdát, még az is előfordulhat, hogy ez sem elég. Nem a szerdai az első alkalom, hogy az Atlético az utolsó pillanatban bukik ellenük. Nem most kell először talpra állniuk egy Real elleni vereségből” – vélekedett a francia.

Ha valaki, akkor Thierry Henry jól tudja, hogyan kell legyőzni a Real Madridot, hiszen a 2005/06-os szezon nyolcaddöntőjében az ő góljával verte az Arsenal a Bernabéuban a rekordgyőztest, majd a hazai 0-0-nak köszönhetően búcsúztatta a blancókat.

„Konkrét terv nincs. Láttuk, hogy az Atléti remekül játszott, mégis kiesett. A Manchester Citynek szintén búcsúzott. Csak annyit mondhatok, ha nem azzal a felfogással érkeznek a párharcba, hogy nyerhetnek, akkor inkább maradjanak otthon.”

A negyeddöntő első mérkőzését április 08-án (kedden) rendezik az Emirates Stadionban, a visszavágóra pedig nyolc nappal később, a Bernabéuban kerül majd sor.

A továbbjutó a PSG-Aston Villa párviadal győztesével játszhat a fináléba jutásért.