A PSG több szempontból is sporttörténelmi sikert aratott

A múlt minden korábbi jele arra mutatott, hogy ez a párharc a Liverpoolé kell, hogy legyen. Aztán jött Luis Enrique és Gianluigi Donnarumma.

A Paris Saint-Germain 1-0-ra győzött az Anfielden a Liverpool ellen az UEFA Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján, majd tizenegyespárbajt követően kiejtette a Liverpoolt a sorozatból. Luis Enrique csapata az első meccsen is jobb volt, 27 lövésig jutott, de végül a 2 próbálkozással rendelkező angol együttes örülhetett. A visszavágó már más stílusú párharcot hozott, mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei, de a vége felé talán inkább a PSG állt közelebb az újabb gólhoz. Mindenesetre a francia csapata így is ott van a legjobb nyolc között, többek között köszönhetően Donnarumma fantasztikus teljesítményének, ugyanis az olasz hálóőr két tizenegyest is kivédett és az egész meccsen gyakorlatilag parádézott.

A párizsi együttes több szempontból is sporttörténelmi győzelmet aratott:

A Liverpool soha nem veszített el Bajnokok Ligája- vagy BEK-mérkőzésen tizenegyespárbajt. Kedd estig 3/3 volt a mérlegük.

A Paris Saint-Germain az 1984/85-ös idény óta az első francia csapat, amely megnyert egy tizenegyespárbajt a BL-ben. Akkor a Bordeaux a Dnyipro ellen járt sikerrel.

Viszont, ami a legfélelmetesebb statisztika, hogy a Vörösök 39-ből 39-szer továbbjutottak úgy egy európai kupasorozatba, ha idegenben megnyerték az első mérkőzést. Itt ez megvolt, a továbbjutás viszont elmaradt, így oda lett a Liverpool hibátlan és elképesztő mérlege.

‼️HISTÓRICO‼️ El Liverpool ha perdido una eliminatoria europea, tras ganar el partido de ida fuera de casa, POR PRIMERA VEZ en su historia (estaba 39/39 hasta hoy). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 11, 2025

A győzelem után Luis Enrique nagyon elismerően és magabiztosan nyilatkozott csapata teljesítményéről.

„A mentalitásunk még jobb lesz. Erős jellemet mutattunk, végig kitartottunk és minőségi futballt játszottunk, nem számított, hogy melyik pályán vagyunk – végig az egész párharc során. Nagyon boldog vagyok, nem is tudom mit mondhatnék, büszke vagyok erre a nagyszerű csapatra” – mondta a spanyol mester. A Liverpool védője, Virgil van Dijk is dicsérte a franciák teljesítményét, és kiemelte, hogy Enrique remek gárdát rakott össze.

A PSG a legjobb nyolc között a Club Brugge-Aston Villa mérkőzés győztesével csap majd össze. Minden bizonnyal a birminghamiek lehetnek az ellenfelük, hiszen az angol együttes 3-1-re nyerte Belgiumban az odavágót. A visszavágóra szerda este kerül sor a Villa Parkban.