A pletykából hír lett: Xavi a Unitedbe tart

Éppen két hete írtuk meg, hogy a Manchester United kinézte magának a kispadra az ex-Barcelona vezetőedzőt Xavi Hernandezt. De hiába erősítették meg azóta Erik ten Hagot a menedzseri székben, a pletyka nemhogy elült volna, hanem erősödött.

Spanyol sajtóhírek szerint ugyanis a Manchester United már felvette a kapcsolatot a trénerrel, az Erik ten Hag leváltása utáni időszakra.

A Barcelona ex-vezetőedzője Xavi Hernandez nem a legideálisabb módon hagyta el a katalán klubot. Mindössze néhány héttel azután menesztették, hogy a klub nyilvánosan bizalmat tanúsított iránta. Annak ellenére, hogy kirúgták nem élt vissza a helyzetével, korrekt maradt az egyesületével, ami szintén jó ajánlólevél a számára.

Ezért – de nemcsak ezért -, Xavi iránt hatalmas az érdeklődés. Nemrég a katari szövetségi kapitányi poszt miatt merült fel a neve. De a legkitartóbb pletyka továbbra is a Manchester United kapcsán alakult ki.

A hírek szerint az elmúlt hónapban kétszer is kapcsolatba lépett a United Xavival, és ő nyitott egy új kihívásra.

A múlt héten egy négyfős küldöttség utazott Barcelonába, köztük Omar Berrada sportigazgató is. Kérdés, hogy mindez Xavi miatt történt-e?

Hiszen korábban arról is szó volt, hogy Ruud van Nistlerooy veszi át az irányítást az Old Traffordon. De alternatívaként Ruben Amorim és Edin Terzic neve is a kalapban van, ahonnan már Thomas Tuchelé kiesett.

A hírek szerint egyébként Xavi az elmúlt hónapokban elutasította az AS Romát. De a nyáron arról is beszélt, hogy a Barcelonánál eltöltött 2,5 stresszes év után egy évet pihenne.

Kérdés, hogy sokáig kitart-e a véleménye mellett?