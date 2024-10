Xavi váltaná ten Hagot a Unitednél?

A katalán El Nacional egy elég meredek pletykát röppentett fel hétfőn. Eszerint Xavit akarja a Manchester United menedzserének. Hogy ezt elérje még egy Barca-sztárt is megszerezne.

Ugyan egyelőre még az sem biztos, hogy a holland menedzsernek távoznia kell az Old Traffordról, de a sajtó már folyamatosan keresi az utódját.

Katalán hírek szerint a nyáron a Barcelonától távozó Xavi Hernandezről gondolja azt a Manchester United tulajdonosi köre, hogy a katalán tréner ideális választás lenne az angol klub újjáépítési projektének a vezetésére.

Az Old Traffordonon éppen két hete tűzték ki a célul, hogy három éven belül bajnokcsapatot akarnak. Xavi munkája a Barcánál pedig jó ajánlólevél nekik. Főleg azért, mert ott több szempontból sem voltak ideálisak a feltételek, miközben a Unitednál mindent megkapna.

A tulajdonosi kör szeretné nyomatékosítani is az ajánlatát, vagyis hajlandóak lennének plusz erőfeszítéseket is tenni. Így a trénert azzal is meg akarják győzni, hogy a kedvéért megszereznék Fermín Lópezt.

A fiatal középpályást Xavi nagyra értékeli, hiszen alapembere volt a barcelonai munkája során.

Persze az FC Barcelona nem akarja eladni a játékost, annak ellenére, hogy nagy a verseny a posztján. Viszont a United azt is tudja, hogy Joan Laportáék egy dolognak nincsenek bővében, az pedig a pénz. Így minden csak egy jó ajánlattól függ.

Hogy mennyire komoly Xavi Hernández csábítása az Old Trafford-ra? Jelen pillanatban elég merész elképzelésnek tűnik, de a futball világában minden lehetséges. meg annak az ellenkezője is.