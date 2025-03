A pénz az első – Ancelotti kiakadt a Real Madrid menetrendjére

Carlo Ancelotti aggódik a Real Madrid sűrű mérkőzésprogramja miatt: „Nem értem, miért játszunk szombaton, a tévés jogok és a pénz élveznek elsőbbséget.”

Ancelotti pénteken tartott sajtótájékoztatót a Villarreal elleni La Liga-mérkőzés előestéjén.

Szerdán a Real Madrid egy drámai tizenegyespárbajban győzte le az Atlético Madridot a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.

„Még mindig a regenerációs fázisban vagyunk, és ezt figyelembe kell vennünk egy kemény ellenfél ellen. Okosan kell játszanunk. Nem értem, miért játszunk szombaton, de remélem, hogy egyszer változtathatunk ezen a menetrenden. A tévés jogok és a pénz élveznek prioritást, a játékosok regenerációja pedig az utolsó szempont” – kezdte Ancelotti a Marca szerint.

🗣 Ancelotti: „We don’t understand why we play tomorrow. The bare minimum time to recover is 72 hours.” pic.twitter.com/nrhMLKsf8r

— Madrid Xtra (@MadridXtra) March 14, 2025