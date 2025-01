A PDC elnöke szerint a darts készen áll meghódítani Amerikát

A darts gyorsan fejlődő sportággá vált, és egyre nagyobb figyelmet kap az Egyesült Államokban.

A sport az angol pubokban kezdődött, de ma már világszerte elismert és a legjobb játékosok számára jelentős pénzdíjakat kínál. Eddie Hearn a PDC elnöke pedig elmondta, mekkora esélyt lát az amerikai térhódításra.

Az Egyesült Államokban jelenleg körülbelül 17 millió ember játszik dartsot, de a sport még nem vált igazán mainstreammé, mivel sokan még mindig csak egy egyszerű kocsmás játéknak tekintik.

A darts azonban nagy tervekkel rendelkezik az amerikai piacon, és Eddie Hearn, a PDC elnöke, aki egyben híres bokszpromóter is, úgy véli, hogy a sport hatalmas potenciállal bír az USA-ban.

