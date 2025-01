Komoly kimaradók – kihirdették a darts Premier League mezőnyét!

A Professional Darts Corporation (PDC) nyilvánosságra hozta a február 6-án kezdődő 2025-ös PL résztvevőit.

A nyolc versenyző Észak-Írországban, egészen pontosan Belfastban kezdi meg a nagy menetelést a BetMGM Premier Leauge bajnoki címéért.

A szervezet első négy kiemeltje, vagyis Luke Humphries és a címvédő Luke Littler mellett Michael van Gerwen és Rob Cross automatikusan kvalifikálta magát az sorozatra. Rajtuk kívül a másik négy kiadó helyre viszont kerültek érdekes választások is.

Miután a döntő napján a versenyzők sziluettjével ellátott fotót már közétették, hétfő délután hivatalosan is megerősítették a versenyzőket a Sky Sports News adásában.

Stephen Bunting, Chris Dobey, Gerwyn Price és Nathan Aspinall is meghívást kapott – elsősorban a remek vb-szereplésnek köszönhetően – a Premier League küzdelmeire.

Kisebb meglepetés azonban, hogy az egyszeres, illetve kétszeres világbajnok Michael SMith és Peter Wright nem került be.

Szintén a kimaradó játékosok táborát erősíti Johnny Clayton, a világbajnokságon kilencnyilast dobó Damon Heta, Gary Anderson valamint Dave Chisnall is.

A versenysorozat során tizenhat héten keresztül Európa nagyvárosaiban minden csütörtökön rendeznek mérkőzéseket.

Azt követően pedig Londonban a fináléval zárul a 2025-ös Premier League, ahol a tabella szerint az addig négy legjobban teljesítő játékos kerül be.

Minden helyszín győztese plusz öt ponttal gazdagodik, míg a második helyezett három, az elődöntőben búcsúzók pedig 2-2-pontot szereznek.

Bár a teljes nyereményalapot nem erősítették meg, a PDC honlapja szerint a játékosok összesen egymillió fontért versenyeznek majd.

Íme a résztvevők teljes listája:

Luke Humphries, Luke Littler, Michael van Gerwen, Rob Cross, Stephen Bunting, Gerwyn Price, Chris Dobey and Nathan Aspinall

