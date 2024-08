A Nottingham segítheti hozzá az Arsenalt Mikel Merinóhoz?

A Nottingham Forest egyre közelebb kerül Eddie Nketiah leigazolásához – a játékos és a korábbi BEK-győztes klub már megállapodott egymással.

Angliai sajtóinformációk szerint Eddie Nketiah minden részeltben meg tudott állapodni a Nottingham Forest vezetőivel. Így a támadó készen áll a klubváltásra – most már csak az Arsenalnak kell elfogadnia a PL-rivális árajánlatát a távozni óhajtó támadóért.

A nottinghamiek egy 25 millió fontos ajánlattal már befürödtek Londonban. Az ok prózai: az Ágyúsok 30 és 35 millió font közötti összeget kívánnak kapni játékosukért. A tárgyalások zajlanak, előrelépés egyelőre nem tudni, mikor várható.

Az Arsenal-mezben 168 találkozón 38 gólt szerző Nketiah már közel állt az Olympique de Marseille csapatába igazoláshoz is, ám az az üzlet is dugába dőlt. Méghozzá árvita miatt.

Most talán az lehet a Nottingham szerencséje, hogy Nketiah távozása sokak szerint alapkövetelmény lehet Eduék számára ahhoz, hogy Mikel Merinót megszerezzék. És ez felgyorsíthatja a tárgyalásokat a két angol klub között is. No meg talán olcsóbbá teheti pár millióval a szélsebes támadót.