A Nice hátvédjére pályázik a Juventus

Jean-Clair Tobido, az OGC Nice csapatának védője került nagyon közel ahhoz, hogy a Juventus játékosa lehessen.

Az OGC Nice szombati, Rizespor elleni felkészülési mérkőzésén nem lépett pályára, de még csak keretben sem volt Jean-Clair Todibo. Sokak szerint ez egyenes következménye lehet annak, hogy a hátvéd ügynöke szombat délután a Juventus sportigazgatójával, Cristiano Guintolival tárgyalt. Már csak azért is vélték ezt sokan gyanúnak, mert a Juventus kapcsán is be tudtunk számolni hasonló esetről. Pénteken a Nürnberg ellenében Matias Soule maradt ki az Öreg Hölgy meccskeretéből. Leginkább azért, mert mint kiderült, a Roma és a Juve megállpaodott a játékos fővárosba költözéséről.

Visszatérve Tobidóhoz. A korábbi Barcelona-játékos esetében a távozás az egész nyár során szóban volt és van. A L’Equipe, és persze mi is beszámoltunk arról korábban, hogy a West Ham United ajánlatát visszautasították a nizzaiak, de a Manchester United is hajlandóságot mutatott Tobido megszerzésére.

A Sky Sport Italia információi alapján az angolok ajánlata éppen a játékos Torinóba vágyakozása miatt került visszautaításra. S hogy mennyibe kerülne a Nice-ász a Juventusnak? A legtöbb forrás alapján 37 millió euró környéki átigazolási díj fejében a nizzai vezetők ha nem is örömmel, de mosolyogva intenének búcsút védőjüknek.