Pletykasarok – Guehit a Real nézte ki magának, Calafiorit az Arsenal akarja

Július 1-jén nyitott az európai átigazolási piac, nem nagy meglepetésre azóta folyamatosan érkeznek a jobbnál-jobb átigazolási hírek Európa-szerte. Igyekeztünk összeszedni a legfontosabbakat, legérdekesebbeket!

A Sun információi szerint a Real Madrid szeretné megszerezni a Crystal Palace és az angol válogatott védőjét, Marc Guehit (23), akinek a játékjogára a Barcelona és a Juventus is ácsingózik.

A Telegprah munkatársai arról számoltak be, hogy a sokáig biztos Juventus-célpontnak tekintett, az Euro 2024 során lenyűgözően teljesítő Bologna hátvéd, Riccardo Calafiori megszerzésére immáron az Arsenal csapatának van a legnagyobb esélye.

A Newcastle érdeklődik a Nottingham Forest 22 éves svéd csatára, Anthony Elanga iránt – adta hírül a Teamtalk.

A holland védő, Matthijs de Ligt (24) nem bánná, ha a Manchester Unitedbe igazolhatna. A Sky Sports jelentései alapján a Bayern München 50 millió euró körüli vételárért engedné el hátvédjét.

A Paris St-Germain bejelentkezett a Leeds United 22 éves holland csatáráért, Crysencio Summerville-ért, közölte a holland De Telegraaf.

A Brighton két célpontjáról is lerántotta a leplet: a Feyenoord 24 éves holland középpályása, Mats Wieffer és a Rayo Vallecano 26 éves román védője, Andrei Ratiu megszerzésére is hajlandóságot mutatnak, közölte a The Athletic munkatársa.

Szintén a The Athletic forrásaira hivatkozva számolhatunk be arról, hogy a Manchester City kész szerződtetni a 20 éves brazil szélsőt, Saviót a City Football Group-hoz tartozó Troyes gárdájától.

A Manchester United lépéseket tett a Bologna 23 éves holland csatára, Joshua Zirzkee megszerzésére, ám nem is olyan apró probléma lehet a Vörös Ördögök számára, hogy az AC Milan már megállapodott a támadóval a személyes feltételekben – mindezt az olasz Calciomercato hozta le.

A Chelsea 14 millió fontban állapodott meg a Boca Juniors-szal a 19 éves argentin védő, Aaron Anselmino megszerzéséről, amiről a Football.London oldalon olvashatunk bővebben.

A West Ham 35 millió eurós, Jean-Clair Tobidórt tett ajánlatát visszautasította a Nice – legalábbis a L’Equipe szerint ennyi pénzért nem vált klubot a 24 éves hátvéd.

A Borussia Dortmund lépéseket tesz a Tottenham 28 éves dán középpályása, Pierre-Emile Hojbjerg megszerzésére, ha és amennyiben kudarcot vallanak a Brightonban pengető német középpályás, Pascal Gross (33) leigazolásában (Sky Sports Germany)

A Chelsea kész volna szerződtetni az angol hátvédet, Lucy Bronze-ot (32), és a spanyol középpályást, Julia Bartelt (20), akiknek lejárt a szerződésük a Barcelona csapatánál, így szabadon igazolhatóvá váltak július 1-jével. (Guardian)

A Manchester United minden ajánlatot meghallgat, amely Harry Maguire (31) kapcsán befut hozzájuk, számolt be a talán már korábban is ismert álláspontról a TalkSport. A manchesteri klub háza tájáról az a hír is folyamatosan szivárog, hogy Marcus Rashford távozására is kínálkozik esély, megfelelő ajánlat beérkezése esetén.

A Tottenham fontolgatja, hogy ajánlatot tegyen a Rennes 19 éves francia középpályásárt, Desire Doue-ért. (Teamtalk)

A brazil középpályás, az egykor csillagászati összegért Angliába, majd a Barcelonához kerülő Philippe Coutinho (32) a héten elhagyja az Aston Villát. Tervei szerint visszatérne szülővárosának klubjába, a Vasco da Gama-ba. (Birmingham Live)

A Burnley kész kinevezni a Fulham egykori menedzserét, Scott Parkert, hiszen Vincent Kompany Bayern Münchenhez távozását követően megürsedett a csapat menedzseri széke. (Football Insider)

További két hír a Premier League-ből: a Birmingham Live információi szerint a Wolves figyelteti a Juventus 27 éves brazil középpályását, Arthur Melo-t, míg a Metro arról adott hírt, hogy a West Ham érdeklődik a Manchester United 26 éves angol védője, Aaron Wan-Bissaka iránt, akinek kevesebb mint 12 hónap van már csak hátra a szerződéséből.