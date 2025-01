A német sajtó szerint Erik ten Hag akár már a héten újra munkába állhat

Nagyon úgy fest, hogy nem marad sokáig csapat nélkül és a Bundesliga-gigásznál már ő a legfőbb jelölt a pozícióra.

A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Borussia Dortmund nagyon rossz szezont produkál. Nuri Sahinnal a kispadon sorozatban háromszor kapott ki a sárga-fekete mezes együttes, a hétvégén a Frankfurt ellen 2-0-ra, és jelenleg a Bundesliga 10. helyén áll a csapat. Patrick Berger, a német Sky Sports riportere szerint a klub komolyan fontolóra vette, hogy Erik ten Hagot keressék fel lehetséges utódként. Információik szerint Nuri Sahin jövője a keddi, Bologna elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen dőlhet el végleg, amennyiben ott kikap a csapat, úgy az ex-játékosnak távoznia kell.

A Dortmund vezetősége már korábban is tárgyalt a holland szakemberrel, aki állítólag az elmúlt két hétben a háttérből figyelte a csapat teljesítményét. Sandro Wagner és Roger Schmidt visszautasította a német csapat ajánlatát, így Ten Hag lett az első számú jelölt a pozícióra.

🚨 Former Manchester United manager Erik ten Hag could replace Nuri Sahin as Dortmund boss if they lose against Bologna in the Champions League tomorrow.

(Source: @SkySportDE) pic.twitter.com/tE3D4dOgiJ

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 20, 2025