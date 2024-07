A nem kiemelt finn, brit duó nyerte a férfi párost

A Harri Heliövaara, Henry Patten finn, brit duó nyerte a férfi párost a wimbledoni teniszbajnokságon.

A szombati döntő a végletekig kiélezett csatát hozott, egyik kettős sem vesztette el az adogatójátékát, s mindhárom szett rövidítésben dőlt el.

