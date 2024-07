Krejcikova a női bajnok

A 31. helyen kiemelt cseh Barbora Krejcikova nyerte a női egyest a wimbledoni teniszbajnokságon, mivel a szombati döntőben három szettben legyőzte a hetedikként rangsorolt olasz Jasmine Paolinit, s ezzel egyéniben megszerezte pályafutása második Grand Slam-trófeáját.

A két, egyformán 28 éves játékos közül Krejcikova a 2021-es Roland Garros megnyerése után pályafutása második egyéni GS-trófeájáért szállt harcba. 2024 meglepetésembere, Paolini pedig az idei francia nyílt bajnokság elvesztett döntője után a füves pályás GS-tornán is eljutott a fináléig. Ez a nőknél legutóbb, 2016-ban Serena Williamsnek sikerült.

Párizsban kikapott a világelső lengyel Iga Swiatektől, így Londonban az első nagy sikerére készült.

A döntőt Krejcikova kezdte jobban, aki női párosban hétszeres GS-győztes, ezek közül kettőt Wimbledonban nyert, azaz nem volt idegen számára a centerpálya hangulata. Rögtön az első játékban elvette riválisa adogatását, miközben a sajátját mindvégig hozta. Az ötödik gémben is brékelt, így viszonylag könnyedén, 36 perc alatt övé lett az első játszma.

A második elején Krejcikova kissé kiengedett, a meccs során először el is vesztette az adogatójátékát, Paolini pedig előbb 3:1-re, majd 4:1-re elhúzott. A cseh az első játszámához képest sokkal többet hibázott, az olasz teniszező pedig egyre felszabadultabban és pontosabban játszott. Ennek meg is lett a következménye, illetve eredménye, Paolini újabb 36 perc elteltével kiegyenlített, így következhetett a döntő szett.

Ebben Krejcikova feljavult, adogatóként sokáig pontot sem vesztett, de ellenfele is hozta a szervagémjeit. A kulcsjátéknak a hetedik bizonyult, ebben a cseh játékos több bréklabdát is kiharcolt, s a másodikat sikerült is értékesítenie, majd egy újabb stabil adogatógémmel karnyújtásnyira került a győzelemtől. 3:5-nél Paolini sikerrel szervált a meccsben maradásért, fogadóként azonban hiába küzdött nagyot és volt két lehetősége is az egyenlítésre, Krejcikova a harmadik mérkőzéslabdáját már kihasználta. A találkozó 1 óra 58 percig tartott.

Breathtaking. Brilliant. Barbora. Barbora Krejcikova is the 2024 Ladies’ Singles Champion 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/Xz0jjezO89 — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2024

Az utóbbi nyolc kiírást tekintve Krejcikova a nyolcadik különböző bajnok a női egyes dicsőséglistáján, s Jana Novotna (1998), Petra Kvitova (2011, 2014), illetve Marketa Vondrousova (2023) után a negyedik cseh győztes.

Krejcikova pályafutása nyolcadik trófeája mellé 2,7 millió fontot (1,26 milliárd forint) kap.

Eredmény, női egyes, döntő:

Barbora Krejcikova (cseh, 31.)-Jasmine Paolini (olasz, 7.) 6:2, 2:6, 6:4