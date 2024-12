A McLaren jobb munkát követel az FIA-tól Norris büntetése után

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella felszólította az FIA-t, hogy "végezzen jobb munkát" a Katar Nagydíjon Lando Norrisra kirótt „furcsa” büntetés után.

A McLaren Norris révén a verseny nagy részében a második helyen haladt Max Verstappen mögött. A verseny 44. körében azonban 10 másodperces stop/go büntetést kapott.

A büntetést azért szabták ki, mert Norris nem lassított sárga zászló alatt, amelyet egy törött visszapillantó tükör miatt lengettek az egyenesben.

A McLaren versenyzője a mezőny végére esett vissza a büntetés letöltése után, de végül visszaküzdötte magát a 10. helyre, megszerezve ezzel két pontot, valamint a leggyorsabb körért járó egy pontot is.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

Stella nem vitatta, hogy Norris büntetést érdemelt, és elismerte, hogy az adatok szerint a brit nem lassított:

„Megvizsgáltuk az adatokat. Valóban, Lando végig padlógázon ment. El kell ismernünk, hogy a szektor csak akkor vált sárgára, amikor Lando már belépett a szektorba. De a követelmény nagyon egyértelmű. Vissza kell venned, és ez a versenyző felelőssége, hogy felismerje, hogy a sárga zászlós szektorban van, és lassítania kell” – mondta Stella a Sky Sports F1-nek.

🗣 „I think we have lost any sense of proportion”

Andrea Stella was not at all happy with the severity of Lando Norris’ penalty at the #QatarGP 🟠 https://t.co/vA5JAioQSO pic.twitter.com/zJ2Y3ZHDv8

— Mirror F1 (@MirrorF1) December 1, 2024