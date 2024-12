Norris a sokba kerülő hibája után: Cserbenhagytam a csapatot

Lando Norris elismerte, hogy „elrontotta”, miután nem lassított a dupla sárga zászlós szakasz során a Katari Nagydíjon.

Norris minimum a második helyen végezhetett volna, amivel karnyújtásnyira hozta volna a McLarent az első konstruktőri bajnoki címéhez 26 év után.

A brit versenyző azonban jelentős, 10 másodperces stop-and-go büntetést kapott, miután vétkesnek találták abban, hogy nem lassított a dupla sárga zászlós szakasz alatt, amelyet a rajt-cél egyenesben található törmelék miatt lengettek.

A race-defining moment for Lando Norris 👀

A stop/go penalty for failing to slow under yellow flags ended his chance of victory today ❌#F1 #QatarGP pic.twitter.com/MieWsKU215

— Formula 1 (@F1) December 1, 2024