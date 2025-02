A Liverpool-drukkerek kiakadtak Rio Ferdinandra Szoboszlai kritizálása miatt

A Vörösök drukkerei eddig sem kedvelték az MU korábbi legendás védőjét, most meg is kapta a magáét tőlük.

Sokáig emlékezetes és nagy port kavaró Mersey-parti derbit hozott az Everton és a Liverpool csatája szerda este a Premier League-ben. A mérkőzés maga 2-2-es döntetlennel ért véget, azonban Micheal Oliver a találkozó lefújása után három piros lapot is felmutatott. Rio Ferdinand, a ma már tévés szakértőként dolgozó korábbi Manchester United-védő viszont más oldalról is megközelítette a mérkőzést. Az egykori angol válogatott „kínosnak” nevezte Szoboszlai Dominik mozdulatát, amikor a magyar középpályás büntetőt reklamált a mérkőzésen.

Szoboszlai a második félidőben összeütközött Vitalij Mikolenkóval az Everton tizenhatosán belül, és elesett, ám Michael Oliver játékvezető nem ítélt tizenegyest, és a VAR sem avatkozott közbe. Noha a visszajátszásokon egyértelműen látható volt a kontakt, Ferdinand éles kritikával illette Szoboszlait:

„Szoboszlai Dominik biztosan szégyellni fogja magát, amikor visszanézi ezt. Nem hiszem el, hogy úgy fekszik ott, mintha megsérült volna. Ez igazán kínos.”

A Liverpool-szurkolók azonnal reagáltak a közösségi médiában, és elfogultsággal vádolták Ferdinándot:

A vitás ítéletek mellett az egykori Manchester United-ikon korábban sem volt népszerű a Liverpool-szurkolók körében, és ez a kijelentése tovább növelte az ellenszenvet iránta. Szoboszlai Dominiket egyébiránt más miatt is elővették a meccsen. Ugyanis elsőre úgy tűnt, hogy egy általa elkövetett kontakt és szabálytalanság miatt sérült meg súlyosan Ndiaye, de a visszajátszásokból egyértelműen látszott, hogy a szenegáli focista elvesztette az egyensúlyát, a földbe rúgott és ezért került a földre. Utána sajnos könnyek között hagyta el a pályát.

