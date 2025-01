A Liverpool az Ajaxból igazolna bal oldali védőt

Jorrel Hato megszerzése esetén pedig Kerkez Milos Anfiledre költözése alapjaiban kérdőjeleződhet meg. Persze a holland játékos érkezése más játékos szempontjából is érdekes lehet.

Jorrel Hato alapesetben bal oldali védőt játszik az Ajaxban, így egyértelműen Kerkez helyett érkezhetne.

De a 18 éves Ajax játékos szerződtetése a TEAMtalk szerint egy B-verzióra is felhívja a figyelmet.

A forrás szerint eredetileg a merseyside-i klub azt tervezte, hogy jövő nyáron igazolja le csak a holland játékost. De két okból is komolyan gondolkodnak, hogy mindezt már február 3-ig megejtsék.

Az egyik a 33 éves hátvéd, Virgil van Dijk szerződéshosszabbításának a stagnálása. Hiszen akármennyire is tárgyalnak, egyelőre egy lépéssel sincsenek közelebb a játékos kontraktusának a megújításához.

Hato pedig nemcsak a bal oldalon, hanem középhátvédként is rendszeresen játszik.

A másik ok, hogy az Ajax futballistája iránt a Liverpool mellett a Real Madrid is a Chelsea is érdeklődik.

Arne Slot pedig nem szeretne egy újabb játékosról lemaradni.

Egy biztos, hogy az Ajax alaphangon egy 30 millió eurós ajánlatnál hajlandó elgondolkodni a védő eladásán.

Hozzátehetjük, hogyha igazak a pletykák, akkor ez jóval kevesebb annál, mint amit Kerkezért kér a Bournemouth.

Ami Hato mellett szól, a 18 éve mellett, az az 5 holland válogatottság. Illetve hogy ebben a szezonban 31 mérkőzésen játszott, azokon három gólt szerzett és öt gólpasszt adott.

Jelenlegi szerződése 2028 nyaráig szól. Ebből kellene kivásárolnia a Liverpoolnak.