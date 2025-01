Kerkez Milos arról beszélt, mit jelent balhátvédnek lenni a PL-ben

Beszélt a gólpasszairól, a védekezés fontosságáról és a csapatnál betöltött szerepéről is.

Az AFC Bournemouth az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2024/25-ös szezonjának kellemes meglepetése. A ‘Cherries’ jelenleg a hetedik helyen áll a tabellán és az idény során többek között nyert már a Manchester City és az Arsenal ellen is. Kerkez Milosnak, a csapat magyar védőjének is remek szezonja van. Két gólt és három gólpasszt jegyzett már az angol élvonalban és egyre erősebbek vele kapcsolatban a pletykák egy téli vagy akár nyári topklubba igazolás kapcsán. A magyar válogatott védő néhány nappal ezelőtt a Bournemouth hivatalos YouTube-csatornájának adott negyedórás interjút, melyet a gárda egyik ikonikus játékosa, a szintén bal oldali védő Charlie Daniels készített vele.

A teljes interjú:

Az angol bekk 2011 és 2020 között 249 bajnokin lépett pályára a ‘Cherries’-ben. Kerkez azzal kezdte, hogy elmondta neki, milyen úton jutott el a Premier League-be. Szóba került az AC Milan és az AZ Alkmaar is. Daniels kérdezte a magyar játékost, mit tudott a Bournemouth-ról, mielőtt ide igazolt.

„Mindenhol a ti csapatfotótok van, sokszor látlak nap mint nap. Nem sok mindent tudtam a klubról, de amikor tárgyaltunk megtetszett, és fontos volt, hogy a világ legerősebb bajnokságában játszhassak. Sok videót néztem a csapatról, miután aláírtam” – mondta Kerkez annak a Danielsnek, aki 2015-ben tagja volt a feljutást kiharcoló keretnek.

A 38 éves ex-futballista a csapatban betöltött szerepléről is kérdezte a magyar válogatott védőt, ugyanis a posztja ellenére többször feltűnik az ellenfél térfelén és gólokban vállal szerepet.

„Ha nem védekezel jól, nem férhetsz be a csapatba, ez a legfontosabb. Viszont a támadásokban is ki kell vegyem a részem, azt teszem, amit Andoni Iraola kér tőlem. Ilyen típusú játékos vagyok, igyekszem megfelelni ennek, megvan hozzá az állóképességem, a fizikumom, hogy ide-oda ingázzak a pályán. Akkor is érdemes felmenni a támadásokhoz, ha nem kapok labdát, mert a mozgásommal, a helyezkedésemmel is esélyt teremthetek a társaimnak” – mondta Kerkez.

Szoboszlairól is szót ejtett

Különböző szituációkat is elemeztek. Köztük a Manchester City és az Everton elleni gólpasszait, de szóba került a Liverpool ellen egy olyan helyzet, amely során Szoboszlai Dominikot csapta be a cselével.

„Meg is kérdeztem tőle a mérkőzést követően, hogy hová mozdult, hova ment” – jelentette ki nevetve. A magyar válogatott védő hozzátette, hogy nagyon jó barátok a válogatott csapatkapitányával, aki szombaton gólt szerzett az Ipswich Town ellen.

Zárásképp Kerkez kitért a védekezés fontosságára is. Leszögezte, szeret szerelni, blokkolni, merthogy egy-egy ilyen megmozdulást is nagyra értékel a közönség, feltüzeli a csapattársakat is, ugyanis látják, ahogy küzd, így ők is küzdenek. Szerinte pedig ez emiatt is nagyon fontos.