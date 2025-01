A legendás helyszín szokatlan megállapodással marad az F1-ben

Az új megállapodás értelmében Spa-Francorchamps helyszíne rotációs rendszerben kap helyet: a Belga Nagydíj 2026-ban, 2027-ben, 2029-ben és 2031-ben szerepel majd a naptárban, de kimarad 2028-ban és 2030-ban.

Spa szerepe az utóbbi években veszélyben forgott az F1-es versenynaptár bővítése miatt. Emiatt felmerült, hogy a Holland Nagydíjjal kétévente rotálva rendezzék meg.

Ugyanakkor Zandvoort 2026 után nem lesz a Holland Nagydíj házigazdája, ami új lehetőségeket nyitott Spa számára.

BREAKING: We’ve agreed a multi-year extension with the iconic Circuit de Spa-Francorchamps that will see the #BelgianGP on the calendar in 2026, 2027, 2029 and 2031! 🇧🇪#F1 pic.twitter.com/IPexBCYzEc

— Formula 1 (@F1) January 8, 2025