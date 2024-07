Russellt kizárták, így Hamilton nyerte a Belga Nagydíjat

George Russellt kizárták a Belga Nagydíjról, így a futamgyőzelmet a csapattársa, Lewis Hamilton szerezte meg.

Russell egy kiállással nyerte meg a versenyt Spában, mindössze fél másodperccel megelőzve Hamiltont, aki a futam nagyrészében uralta a versenyt.

Hamilton a második boxkiállása után felzárkózott Russellre, de nem tudott elég közel kerülni hozzá. A Mercedes négy futam alatt már a harmadik futamgyőzelmét aratta. Az Ezüstnyilak a 2022-es Sao Pauló-i Nagydíj óta először szerezhettek volna kettős győzelmet.

Az ügyet a stewardok elé vitték, és Russellt a verseny után pár órával kizárták.

BREAKING: #BelgianGP winner George Russell has been disqualified from the race for an underweight car #F1 pic.twitter.com/SfEgH61NzG

— Formula 1 (@F1) July 28, 2024