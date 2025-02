A La Liga elnöke: A Real Madrid kész tönkretenni a futballt

A Real Madrid és a Barcelona továbbra is viszi előre az Európai Szuperliga ötletét, noha ez folyamatos vitákat vált ki.

A sokat vitatott sorozat első próbálkozása négy évvel ezelőtt meghiúsult, de a Real Madrid és a Barcelona is eltökélt abban, hogy végül megvalósítsák a projektet.

A Szuperliga azonban rengeteg negatív visszajelzést kapott, és az egyik legnagyobb kritikusa pont a La Liga elnöke, Javier Tebas.

Az El Paísnak adott interjújában ismét felszólalt az ötlet ellen. Különösen Florentino Péreznek, a Real Madrid elnökének szúrt oda.

„Az első dolog, amit egyértelművé kell tenni, hogy ki áll az egész mögött – amit úgy tűnik, soha nem akarnak kimondani: Florentino Pérez. Ki kell állnunk az igazsággal. A második dolog pedig, hogy egyáltalán nem komoly, hogy három év alatt három különböző formátumot mutattak be. Nem beszélhetünk a futball megmentéséről, ahogyan Pérez elnök mondja, miközben ezt csinálják. Az pedig végképp komolytalan, hogy bemutatnak egy formátumot anélkül, hogy a működéséről vagy a televíziós modellről beszélnének. Egyik nap minden ingyenes, másnap hibrid modell, harmadik nap pedig ki tudja, mi… Ez egy cirkusznak tűnik” – kezdte Tebas.

