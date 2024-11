A korábbi világbajnok szerint a szorosabb küzdelem hibákra készteti Verstappent

Az 1978-as Forma–1-es világbajnok, Mario Andretti szerint az idei szezonban Verstappenre nehezedő nagyobb nyomás „hibákhoz” vezetett a holland versenyző részéről.

Verstappen 2022-ben és 2023-ban viszonylag kihívás nélkül szerezte meg második és harmadik világbajnoki címét.

Azonban idén a holland pilóta nagyobb nyomás alatt volt, amikor a Red Bull teljesítménye visszaesett, és egy 10 versenyen át tartó győzelem nélküli időszakot élt át.

Ez lehetőséget adott Lando Norrisnak, hogy csökkentse hátrányát Verstappennel szemben az összetett pontversenyben.

Ennek következményeként Verstappen az USA-ban és Mexikóban agresszív taktikát alkalmazott, amikor Norris ellen csatázott.

Mexikóban Verstappen kétszer is leszorította Norrist a pályáról, ezért két 10 másodperces időbüntetést kapott.

Andretti kiemelte, hogy a szorosabb bajnoki küzdelem hogyan változtatta meg Verstappen viselkedését, amely az elmúlt években nyugodtabb volt.

„Egy olyan Verstappent látok, aki kicsit ‘zaklatott’ a szezon és a Red Bull helyzete miatt” – mondta Andretti a La Gazzetta dello Sportnak.

„Nagyon más helyzetben van, mint tavaly, és 2024 elején is volt, így hirtelen egy olyan autóból kell teljesítményt kihoznia, amelyben ez nincs meg. Amikor már nincs domináns autód, és az autó képességein felül kell teljesítened, akkor hibák történnek. Néha jogos a büntetés, néha nem, de világos szabályokat kell hozni, hogy ne változtassák meg minden alkalommal a mércét.”

