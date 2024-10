Verstappent nem zavarja a büntetése, és nem fogja könnyen adni magát

Verstappen határozottan kijelentette, hogy nem hagyja, hogy „egy igazán rossz nap” megtörje őt, amikor két büntetést is kapott, továbbá szenvedett az RB20-as tempóhiányával is.

Verstappen és Lando Norris pályán zajló konfliktusa új szintre lépett a Mexikóvárosi Nagydíjon, amelynek eredményeként a háromszoros világbajnok két 10 másodperces időbüntetést kapott.

Mindkét eset néhány másodpercen belül történt: először a 4-es kanyarban szorította le Norrist a pályáról, majd elhagyta a pályát, és előnyt szerzett, miután ismét szélesre kényszerítette a britet, így végül visszaszerezte a pozíciót, de azt nem adta vissza a McLaren versenyzőjének.

A bad day lacking race pace. I know we can do much better, so let’s keep pushing 💪 Onwards to Brazil! pic.twitter.com/nACBg7Emrj

