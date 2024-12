A korábbi trénert kirúgták és már megvan az AC Milan új edzője

A csapat új edzője január 3-án az olasz Szuperkupa elődöntőjében debütálhat a kispadon, pont az a csapat ellen, melyben a fia is játszik.

Hivatalos kommunikáció még nincs, az a hétfő délutáni órákban várható, de Paulo Fonseca gyakorlatilag már megerősítette, hogy kirúgták őt az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő AC Milan éléről. A Rossoneri 1-1-es döntetlent játszott vasárnap este az AS Romával, így a csapat a nyolcadik helyen áll a Serie A-ban.

🗣️ Fonseca: “Yes, I left #ACMilan . That’s life, that’s how it is. I have a clear conscience, I did everything I could do.”

Fabrizio Romano, Matteo Moretto (Relevo), Daniele Longo (Calciomercato) és Antonio Vitiello (MilanNews) arról számolt be, hogy Sergio Conceicao lesz a Milan újdonsült edzője, aki első körben hat hónapos szerződést ír alá a klubbal, ami opcionális plusz egy éves hosszabbítást is tartalmaz, melyet a csapat aktiválhat a szezon végén.

🔴⚫️🇵🇹 Official announcement in the upcoming hours for Paulo Fonseca fired and Sérgio Conceição as new AC Milan head coach.

It’s all signed. 🔐

Conceição didn’t accept three proposals from Europe/South America in last 3 weeks as he knew AC Milan were strongly considering him. pic.twitter.com/tQ6mdEr2EZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2024