A korábbi F1-es versenyző trónfosztást jósol 2025-re

Az egykori Forma–1-es versenyző, Johnny Herbert, Lando Norris bajnoki címét jósolja a következő szezonban.

Norris az idei évben második helyen végzett a pontversenyben a Red Bull versenyzője, Max Verstappen mögött, négy futamgyőzelemt szerezve a szezon során.

Az ő teljesítménye, valamint csapattársa, Oscar Piastri eredményei révén a McLaren megszerezte első konstruktőri bajnoki címét az 1998-as szezon óta.

Herbert azonban úgy véli, hogy Norris 2025-ben egy lépéssel tovább mehet, és megszerezheti első egyéni világbajnoki címét.

„Lando Norris” – válaszolta Herbert a plejmo.com kérdésére, hogy kit vár 2025 bajnokának.

„Csak annyit kell tennie, hogy egy kicsit jobban használja a könyökét, és ő lesz a tökéletes versenyző. Oscar talán nem fog segíteni a csapattársának. Lando megtanulta a leckéket, és hallotta az összes pletykát, ami eddig ment. Jelenleg Lando rendelkezik azzal az abszolút sebességgel, amit Oscar nem mutatott be következetesen idén. Lando hatalmas eséllyel indul a következő szezonban.”

A 2025-ös szezon lesz az utolsó a jelenlegi technikai szabályozás alatt, és szoros versengés várható egy kiszámíthatatlan szezon után.

