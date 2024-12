Verstappen a megfélemlítést használja eszközként

Johnny Herbert, korábbi F1-es versenyző szerint Max Verstappen Abu Dhabiban elkövetett agresszív előzési kísérlete Oscar Piastri ellen a McLaren megfélemlítésére irányult.

Piastri az ütközés következtében megpördült, és a rajtrács végére került, míg Verstappen egy 10 másodperces időbüntetést kapott. Piastri végül a 10. helyen ért célba.

A McLaren Abu Dhabiban megnyerte a konstruktőri bajnoki címet, miután Lando Norris dominált és megszerezte a győzelmet. A csapatot sokan esélyesnek tartják arra, hogy 2025-ben a pilóták világbajnokságáért is harcba szálljon.

A Coin Pokernek nyilatkozva Herbert elmondta, hogy Verstappen felismerte a McLaren fenyegetését, és ezért választotta a provokatív manővert, hogy üzenetet küldjön.

„Ez az egész a megfélemlítésről szól” – mondta Herbert.

„A McLaren komoly veszélyt jelenthet rá jövőre. Láttuk, hogy Oscar [Piastri] képes lehet versenyeket nyerni, sőt talán világbajnoki címet is, ahogyan természetesen Lando [Norris] is.

„Így amikor kerék a kerék ellen összeérnek, ahogyan Abu Dhabiban történt, egyikük sem akarta feladni. Hallottuk Oscar rádióüzenetét, amikor azt mondta: ‘Helyes’, miután megtudta, hogy Max büntetést kapott. Ez nagyszerű. Végre van valaki, aki hajlandó szembeszállni Maxszal.”

Max Verstappen shares his mentality when it comes to winning championships. 👀 #F1 #MaxVerstappen pic.twitter.com/6rtppVQe8e

— Sportskeeda F1 (@SportskeedaF1) December 18, 2024