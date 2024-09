A kapus Ederson újabb gólpasszt jegyzett karrierje során, egyre van a csúcsbeállítástól

David Seamant és Pepe Reinát már utolérte, honfitársát, Alissont pedig megelőzte.

A Manchester City hátrányból fordítva 2-1-re győzött a Brentford ellen a Premier League 4. fordulójában. Mindkét gólt Erling Haaland szerezte, aki immáron kilenc találatnál jár az angol bajnokság 2024/25-ös szezonjában. A norvég csatár ezzel új rekordot állított be, hiszen soha korábban nem volt példa arra, hogy egy futballista egy PL-szezon első négy meccsén ilyen mennyiségig jusson. A második találatnál a kapus Ederson vágta előre a labdát és ugratta ki remekül csapattársát, a csatárzseni pedig játszi könnyedséggel oldotta meg a helyzetet.

Most assists by goalkeepers in Premier League history:

◎ 5 – Paul Robinson

◎ 4 – David Seaman

◎ 4 – Pepe Reina

◉ 4 – Ederson

He overtakes fellow Brazilian Alisson who has three. 🇧🇷 pic.twitter.com/JwvSuZdTvW

