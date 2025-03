A helyzethez képest jó hírt kapott a Barcelona és Casadó

A nagyobb bajt megúszta a fiatal középpályás, ugyanis műteni nem kell őt.

Hétfőn a Sport 365-ön beszámoltunk arról, hogy Marc Casadó és Inigo Martínez is megsérült az Atlético Madrid ellen 4-2-re megnyert bajnokin. Előbbi esetében keresztszalag-szakadás áll a háttérben, az volt a kérdés, hogy részleges vagy teljes. Kedden a katalán klub elvégezte a szükséges teszteket, és kiderült, hogy a fiatal középpályás „olcsón” megúszta és „csak” két hónapot kell kihagynia.

🚨 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂 🚨 Aquest matí s’han realitzat més proves al jugador del primer equip 𝐌𝐚𝐫𝐜 𝐂𝐚𝐬𝐚𝐝𝐨́ i s’ha confirmat que té una ruptura parcial del lligament lateral extern del genoll dret. El jugador seguirà un tractament conservador i el temps… pic.twitter.com/Z7dxzAu1Pc — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 18, 2025

Ráadásul így műtétre sem lesz szükség, viszont minden bizonnyal Casadó a szezon során már nem lép pályára. Hansi Flick ezért várhatóan Eric Garciára számít majd, hogy pótolja sérült futballistáját a következő hetekben.

A védőként is bevethető Garcia stabilitást hozhat a középpályára, és Flick megbízható alternatívának tartja őt a következő mérkőzéseken. Viszont a német edzőnek most más miatt is fő a feje.