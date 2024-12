A francia liga mélyütést adott Ronaldonak a kritikája után

Ez felért egy gyomrossal és a van benne némi igazság.

Cristiano Ronaldo ritkán szokott az év végén hosszasan beszélni különböző véleményeiről. A portugál klasszis a Globe Soccer Awards keretin belül – ahol őt választották 2024 legjobb Közel-Keleti futballistájának – értekezett a Manchester United helyzetéről, a saját pályafutásáról, jövőbeni ambícióiról és kicsit odaszúrt a francia élvonalnak, a Ligue 1-nek is. A 39 esztendős, ötszörös aranylabdás azt találta mondani, hogy a szaúdi liga szerinte keményebb és kompetitívebb. Véleményét azzal támasztotta alá, hogy nekik folyamatosan 38-39-40 fokban kell futballozniuk, s a Ligue 1 teljes mértékben egypólusú, csak a PSG-ről szól és mindenki más csak statiszta a ligában.

A francia élvonal hivatalos spanyol X-fiókja nem hagyta szó nélkül CR kritikáit. Lionel Messi világbajnoki trófeát simogató képével üzentek Ronaldonak. A bejegyzéshez azt írták:

„Ilyen, amikor Messi 38 fokban játszik” – utalva a 2022-es, katari vb-re.

The official Ligue 1 account have clapped back at Cristiano Ronaldo following his comments at the Globe Soccer awards, where he claimed the Saudi Pro League was better than Ligue 1 😳 pic.twitter.com/4SIUQDljRI

— Pubity Sport (@pubitysport) December 28, 2024