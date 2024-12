Cristiano Ronaldo: A vihar elmúlik és fog még sütni a nap Manchesterben

CR az MU helyzetét egy beteg halhoz hasonlította. Mint fogalmazott: ha az akváriumban a hal beteg, és kiveszed, majd visszateszed, újra beteg lesz.

Cristiano Ronaldo a Manchester United korábbi klasszisa is kifejtette véleményét az MU nehéz időszakáról. A 2025-ben már 40 éves támadó a Globe Soccar Awards dubaji rendezvényén beszélt a témáról, ahol az idei év legjobb Közel-Kelleti játékosának járó díjat nyerte el. Az al-Nasszr portugál futballistája szerint honfitársa, Rúben Amorim a megfelelő ember a csapat élére, aki nehéz időszakot él át a Manchester United élén, de szerinte képes lehet véget vetni a „viharnak”.

„Amorim fantasztikus munkát végzett Portugáliában a Sportinggal, de a Premier League egy másik szint. Ez a világ legkompetitívebb bajnoksága, ahol minden csapat erős, harcos és fizikális. Nincs könnyű meccs” – mondta a 39 éves portugál legenda.

„A vihar folytatódik, de véget fog érni, és a nap ki fog sütni. Szurkolok neki, és remélem, hogy a Manchester United újra talpra áll, mert ez a klub még mindig közel áll a szívemhez.”

🚨🤝 Cristiano Ronaldo on Amorim at Man United: “I knew it would be tough and they would continue the storm, but the storm will finish and the sun will rise”.

“Fingers crossed things will be good with him and I hope the best for Man United because this is a club I still LOVE”. pic.twitter.com/4t4xGYg4nY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2024