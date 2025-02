A FIFA örökre megváltoztatná a büntetőrúgás szabályait

A FIFA Játékvezetői Bizottságának elnöke a rendes játékidőben változtatást javasol a büntetőrúgások rendszerében.

Pierluigi Collina, a FIFA Játékvezetői Bizottságának elnöke örökre megváltoztatná a büntetőrúgások szabályait.

Az olasz szakember a La República című lapnak adott interjújában kiemelte a távolságot a kapus és a támadó között a büntetőrúgás során, ezért azt javasolja, hogy töröljék el a kipattanó lövéseket, ahogy azok a hosszabbítás utáni büntetőknél történnek.

„40 méterre a kaputól talán két centiméter nem döntő, de a büntetőterületen már az. Néha a megoldások megoldják a problémát, néha csak súlyosbítják azt” – – mondta Pierluigi Collina a korábbi legendás játékvezető.

„A küszöböt bevezetni? Néha a megoldások megoldják a problémát, néha csak súlyosbítják azt. Ma, a technológia segítségével, szinte biztosak lehetünk a dolgokban” – mondta a FIFA Játékvezetői Bizottságának vezetője.

Legendary referee Pierluigi Collina has suggested a change to penalties. 🤔

Do you agree with him? pic.twitter.com/hYGs4qC8qs

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 11, 2025