Elárulta titkát a győztes gólt szerző büntetőspecialista

Az Inter Hakan Çalhanoğlu tizenegyesével tudott nyerni szerda este a BL-ben, így továbbra is negyeddöntős pozícióból várhatja a folytatást.

A pontrúgásairól is elhíresült török középpályás az első félidő végén egy sokak szerint könnyű síppal befújt büntetőt értékesített, melynek köszönhetően az Arsenal első gólját kapta a sorozatban, az olasz bajnok pedig tovább robogott a TOP8 felé.

Çalhanoğlu már a tizenkilencedik tizenegyesét váltotta gólra (19 kísérletből – a szerk.) az Interben. A harmincéves játékos elmondta, ezúttal mi kellett ahhoz, hogy ismét sikerrel járjon.

„A bíró amikor figyelte a VAR-monitort, csak magamra fókuszáltam. Nem könnyű minden tizenegyest berúgni. Eddig még nem hibáztam, fontos számomra, hogy fennmaradjon ez a rekord. Eddig 19-nél járok, de szeretném magasabbra tornázni a rekordomat. Az utolsó pillanatig kivártam, láttam, hogy Raya elmozdul, ezért középre lőttem. Kicsit próbáltam most változtatni” – mondta a török.

Inter midfielder Hakan Çalhanoğlu joins @Pschmeichel1 to talk about his game-winning penalty against Arsenal 🎯 pic.twitter.com/PKK10RPD1k

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 6, 2024