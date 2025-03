A Fenomén szerint nem Cristiano Ronaldo a legjobb valaha

A hónap elején Cristiano Ronaldo kijelentette, hogy ő a futballtörténelem legjobb játékosa, vagyis a GOAT (Greatest of All Time – minden idők legjobbja).

Szavai hatalmas vitát váltottak ki az elmúlt hetekben, és most egy másik legendás játékos is megszólalt a témával kapcsolatban – mégpedig a névrokona, Ronaldo Nazário.

Az ESPN-nek adott interjújában Ronaldo Nazáriót megkérdezték a portugál sztár véleményéről. Bár elismerte Cristiano Ronaldo kivételes pályafutását, nem gondolja, hogy ő lenne a valaha volt legjobb futballista.

„Nos, nem szeretek belemenni ezekbe a vitákba, de az embereknek nagy az önbecsülésük… Én inkább azt szeretem, ha mások beszélnek az én teljesítményemről, arról, hogy mit értem el… és nem nekem kell magamról beszélnem” – mondta a brazil Ronaldo.

„Cristiano fantasztikus karriert futott be, nem igaz? Csodálatos dolgokat ért el, minden módon szerzett gólokat, még úgy is, hogy idővel posztot váltott – játszott szélsőként és csatárként is. Ez nem könnyű. Ő a történelem egyik legjobbja, de hogy a legjobb-e…? Nem, ezzel nem értek egyet. Tiszteletben tartom a véleményét, de szerintem ő a legjobbak között van. Azt mondanám, hogy a top 10-ben” – folytatta.

A kétszeres aranylabdás azt is elárulta, hogy szerinte ki a valaha volt legjobb játékos – és a választása egy honfitársára esett.

„Pelé az első, utána Messi és Maradona holtversenyben, majd Zico, Romário, Cristiano Ronaldo, Van Basten, Zidane, Figo és Rivaldo” – sorolta a Fenomén.

Ez a vita évek óta húzódik, és még Messi és Cristiano Ronaldo visszavonulása után is biztosan folytatódni fog. Mindenkinek más a véleménye, de ami igazán számít, az az, hogy ezek a játékosok elismerést kapjanak hihetetlen tehetségükért – mind most, mind pályafutásuk korábbi szakaszaiban.