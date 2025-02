Benzema szemében nem Messi vagy Ronaldo a legnagyobb

Benzema figyelmen kívül hagyta mind Cristiano Ronaldót, mind Lionel Messit, amikor a sportág valaha volt legjobb játékosát kellett megneveznie.

Ronaldo és Messi együtt összesen 13 Aranylabdát nyertek díszes pályafutásuk során, és szinte mindig az első helyre kerülnek a valaha volt legjobbak listáján.

Egy nemrég adott interjúban azonban Cristiano Ronaldo határozottan kijelentette, hogy soha senki nem érte el az ő szintjét. Sőt a portugál zseni állítása szerint ő „a valaha létezett legkomplexebb játékos” és „minden idők legjobbja”.

A korábbi Real Madrid-, Manchester United- és Juventus-sztár mindig is úgy vélte, hogy saját ligában játszik. Egy 2015-ös BBC-interjúban is úgy fogalmazott, hogy a saját szemében „mindig ő a legjobb”.

Ám egykori csapattársa, Benzema nem ért egyet vele, és más véleményen van arról, ki a futball történetének legjobbja. A francia támadó 2009-ben csatlakozott Ronaldóhoz a Real Madridnál, ahol kiváló párost alkottak.

Benzema évekig önzetlen szerepet vállalt, hogy Ronaldo lehessen a csapat sztárja, de amikor a portugál a Juventushoz igazolt, a korábbi Lyon-játékos átalakította a játékát, és vezérré lépett elő. A 2021/22-es szezonban 44 gólt szerzett, hozzájárulva a Real Madrid duplázásához, és ezzel kiérdemelte első Aranylabdáját.

Karim Benzema backs Ronaldo Fenômeno as the best footballer of all-time 👀 pic.twitter.com/Lx6c14hbBf

„Szerintem mindenki azt mondhat, amit akar. Ha ő [Cristiano Ronaldo] azt gondolja, hogy ő a legjobb a történelemben, akkor számára így van. De ez attól függ, szerintem például a valaha volt legjobb Ronaldo a brazil Ronaldo” – nyilatkozta Benzema a TNT Sportsnak.

A kétszeres aranylabdás brazil Fenomén egyértelmű példaképe Benzemának. A francia támadó egy álomcsapat összeállításakor sem Messit, sem Cristiano Ronaldót nem válogatta be, hanem saját magát helyezte előre a brazil klasszis mellé.

🚨Benzema:

“If Cristiano thinks he is the best in history, then that is it. But for me there are many, for me Brazilian Ronaldo is the best.”

Benzema then posted a photo of R9 on his instagram story 🤝 pic.twitter.com/DkrVOTCtjw

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) February 24, 2025