A fél keret átadólistára kerülhet az MU-nál?

Csak néhány olyan játékos van, aki érinthetetlen a Manchester Unitednél.

Rúben Amorim érkezése sem hozta el az üdvösséget az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester Unitednél. A portugál trénerrel öt mérkőzés alatt eddig két győzelem, egy döntetlen és két vereség a mérleg, ráadásul a legutóbbi bajnokin a Nottingham Forrest ellen maradt alul 3-2 arányban az MU. A klubnál azóta Dan Ashworth sportigazgatót is elhagyta a csapatot, aki öt hónappal ezelőtt, nagy reménységekkel érkezett a manchesteri együtteshez.

A szurkolók számára talán az is világossá vált már, hogy ezzel a kerettel sok mindenre még nem lehet képes Amorim. Már könnyen lehet, hogy a téli átigazolási időszakban is lesznek majd igazolások, többek között például Kerkez Milos nevét is sokat lehet olvasni a Uniteddel kapcsolatban, de az is biztos, hogy jövő nyáron alapos költekezésbe kezdhet majd az MU. S nemcsak azért, mert bővíteni tervezik a keretet, hanem mert egy alapos nagytakarítást kell majd végezni a csapaton belül.

🚨🔴 Internally, Manchester United agree that over half of the players in the squad are serious candidates for sale in the winter or summer if good offers come in. Ruben #Amorim is to be given the opportunity to make a rebuild, which will require urgent sales.

Currently, players… pic.twitter.com/KSM46Yw6Yb

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 11, 2024