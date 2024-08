A City ifjú ásza horrorsérülést szenvedett

A Manchester City egyik feltörekvő ifjonca, Oscar Bobb a PL-rajt előtt néhány nappal szenvedett horrorisztikus sérülést.

A sorozatban ötödik PL-aranyérmét megszerezni óhajtó Manchester City egyik legfőbb erénye a kerete mélységében rejlik. Oscar Bobb neve talán nem ismert még a nagyközönség számára, azonban rengeteg szakíró azt jósolta, hogy a 2024-25-ös idényben végleg be fog robbanni.

Nos, a 21 esztendős szélső hiába futott remek előszezont, és adott gólpasszt az FA Community Shield alkalmával, sokáig parkolópályára kerül.

Mert bár Pep Guardiola a jobboldalon őt gondolta egyik alapemberének, a szerdai edzésen lábtörést szenvedett a norvég. A hírt elsőként a Daily Mail szakírója, Jack Gaughan tudatta a nagyvilággal ,amit aztán a city illetékesei is megerősítettek.

Oscar Bobb has fractured a bone in his leg and set for prolonged spell on the sidelines. Yet to be fully assessed.

— Jack Gaughan (@Jack_Gaughan) August 14, 2024