75 millió eurórét, világbajnok argentin támadóval erősített az Atlético Madrid

Az Atlético Madrid leigazolta a Manchester City világbajnok argentin futballistáját, Julian Álvarezt.

A klubok a tranzakció részleteit nem hozták nyilvánosságra, de brit médiaértesülések szerint a spanyol klub 75 millió eurót fizetett az angolnak, ami további hússzal emelkedhet bizonyos feltételek teljesülése esetén.

„Ma fájó szívvel elköszönök egy csodálatos klubtól. Nagyon különleges évek voltak a karrieremben. Játékosként és emberként is sokat fejlődtem” – írta közösségi oldalán a 24 éves csatár. – „Mindig büszke leszek, hogy tagja lehettem a Manchester City családjának, továbbra is szurkolni fogok a csapatnak, akárhol is leszek.”

🕷 ¡La araña es rojiblanca! ❤🤍 pic.twitter.com/t5VdXHkSlu — Atlético de Madrid (@Atleti) August 12, 2024

Az argentin válogatottal két éve világbajnok Álvarez 2022-ben 14 millió fontért a River Plate-től igazolt a Manchester Cityhez, amelyet 103 mérkőzésen 36 góllal segített abban, hogy kétszer bajnok lett, illetve egy-egy alkalommal diadalmaskodott a Bajnokok Ligájában, a klubvilágbajnokságon, továbbá elhódította az európai Szuperkupát és az FA Kupát.

Az Atlético Madrid elsősorban az AC Milanhoz távozott Álvaro Moratát szeretné pótolni Álvarezzel.